Сегодня, 28 апреля, в последний путь проводили учителя начальных классов Надежду Никитину. Выразить свои соболезнования семье пришли сотни уральцев. Похороны прошли в ритуальной службе «Талап». Проститься с педагогом пришли родственники, друзья, коллеги, соседи, бывшие ученики и их родители.

Напомним, учителя начальных классов нашли в собственной квартире 25 апреля. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель Уральска. Задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Погибшая 40 лет проработала учителем начальных классов. У Надежды Никитиной остались двое детей, внуки, брат и пожилой отец. Совсем недавно погибшая похоронила свою мать.

Коллеги, соседи и ученики говорят, что женщина всецело отдавала себя работе, потому что очень любила детей. Она активно участвовала в жизни дома, в котором жила. Теперь картины и цветы, которыми Надежда Никитина украсила подъезд, будут напоминать о ней, говорят соседи.