Мошенники стали звонить людям, пострадавшим от паводка, под предлогом начисления выплат от государства, сообщается в инстаграм странице отдела полиции Бурлинского района. Злоумышленники представляются представителями местных исполнительных органов, сотрудниками правоохранительных органов или волонтерами, и просят продиктовать смс-код.

— Мошенники просят продиктовать код, с помощью которого впоследствии оформляют кредит в банках второго уровня. О таких фактах стало известно в нескольких регионах нашей республики. Убедительно просим не поддаваться на их уловки. Не сообщайте смс-коды, не отвечайте на видео-звонки с незнакомых номеров. Ваши деньги в ваших руках, — говорится в сообщении.