В филиале Фонда соцмедстрахования по ЗКО , что с 21 апреля в силу вступили поправки, касающиеся оплаты взносов и отчислений при выходе работников в длительный отпуск.

Теперь, чтобы работник сохранил статус застрахованного в системе ОСМС, если он уходит в отпуск дольше 30 дней, нужно делать взносы одним платежом, но с разделением по периодам в зависимости от количества дней отпуска в каждом из них.

— Например, если учитель уходит в отпуск с 25 июня 2024 года по 18 августа 2024 года (это 56 календарных дней), то взносы на ОСМС нужно делать в июне, когда выплачивают отпускные. Платеж оформляется одним поручением, но делится на три части: июнь, июль и август. Сумма для каждого месяца рассчитывается в зависимости от количества дней отпуска в этом месяце: 7 дней в июне, 31 день в июле и 18 дней в августе, — сообщили в ведомстве.

В фонде напомнили, что в прошлом году более 200 тысяч работников потеряли свой статус в системе ОСМС, потому что они были в долгом отпуске, а взносы и отчисления за них были сделаны одним платежом за месяц, в котором выплачивались отпускные. Это привело к тому, что возникал неоплаченный календарный месяц, так как отпуск длился более одного месяца, а система ОСМС требует регулярных платежей без пропусков. Раньше, во время пандемии, статус застрахованного сохранялся при пропуске двух платежей, но эта норма утратила силу в октябре 2023 года. Тогда, чтобы исправить ситуацию, статус был восстановлен у тех, кто его потерял.