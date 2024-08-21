Погода в ЗКО на 22 августа

По данным РГП "Казгидромет", 22 августа на востоке, в центре Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +17.

Днем на западе Атырауской области ожидается сильная жара до 36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность.

22 августа ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы до 15-20 м/с. Днем до +30 градусов, ночью +15.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха днем +36 градусов, ночью +25.












