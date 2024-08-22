Власти Казахстана рассматривают малый бизнес как основной драйвер развития отечественной экономики. В настоящее время доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 36,5%*. Поэтому Правительство разрабатывает на среднесрочную перспективу различные госпрограммы для поддержки МСБ. Не остаются в стороне и крупные предприниматели, такие как группа компаний TAS Group.

С 2021 года компания оказывает финансовую поддержку молодым бизнесменам. Для этого была запущена специальная программа «Assyltas Бизнес Грант», которая теперь переименована в «Assyltas Бизнес Help». Идея заключается в предоставлении денежных средств до пяти миллионов тенге на развитие малых предприятий.

Глава TAS Group Дулат Тастекей и победитель «Assyltas Бизнес Help-2024» Арай Уакбаева

«Сначала мы выдавали безвозмездные гранты. Однако при мониторинге использования выделенных средств мы стали замечать, что иногда победители расходуют деньги небрежно, не опасаясь их потерять. Поэтому спустя два года мы изменили подход и усовершенствовали программу. Теперь финансирование является возвратным, но практически беспроцентным. Здесь важно отметить, что, будучи микрофинансовой организацией, TAS Group по закону не имеет права предоставлять беспроцентные займы и вынуждена устанавливать минимальный размер вознаграждения в 0,01%. Поэтому это не столько льготный кредит, сколько заём с минимальной переплатой», — поделился автор идеи и учредитель программы Дулат Тастекей.

По условиям конкурса могут участвовать предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет. Ограничений по видам деятельности нет, но предпочтение отдается проектам, связанным с формированием здорового образа жизни, производством или развитием казахского языка, мобильными приложениями или национальным искусством.

Как отмечает Дулат Тастекей, интерес к программе «Assyltas Бизнес Help» растет с каждым годом. Количество участников постоянно увеличивается, что способствует повышению качества заявок. Чтобы получить возвратную финансовую помощь от TAS Group, необходимо подготовить презентацию и видеоролик на казахском языке, где следует рассказать о своем бизнесе и планах развития с учётом социальной составляющей.

«Будучи одним из крупных игроков в своем сегменте, мы тоже начинали с минимальных ресурсов. Я тоже когда-то был начинающим предпринимателем и прекрасно понимаю, как важно молодым бизнесменам иметь доступ к дешевым и долгосрочным средствам для развития своих предприятий. Теперь, когда TAS Group укрепил свои позиции и стал устойчивым холдингом, я считаю своим долгом помочь МСБ. В целом, в рамках деятельности TASCREDIT мы ежедневно занимаемся этим, предоставляя быстрые микрокредиты малому и среднему бизнесу для решения их финансовых проблем, таких как кассовые разрывы и другие задачи.

Однако «Assyltas Бизнес Help» — это история о социальной ответственности бизнеса перед обществом. Ведь не зря говорят, что малый бизнес или частное предпринимательство является одним из важных драйверов развития экономики, повышения занятости и доходов населения. Это даёт мультипликативный эффект: чем больше людей заняты делом, тем быстрее снижается преступность и развивается государство, что, в свою очередь, создает благоприятный климат для развития твоего бизнеса», — подытожил Дулат Тастекей.

Ежегодно на программу «Assyltas Бизнес Help» TAS Group выделяет 50 миллионов тенге, а сам конкурс проводится два раза в год — в середине и в конце года. К слову, выделенная финансовая помощь должна быть возвращена в течение трёх лет равными долями. Поступившие средства будут использованы на револьверной основе в следующих этапах, поэтому объем финансирования в будущем возрастет.

Стоит отметить, что за всё время существования программ «Assyltas Бизнес Грант» и «Assyltas Бизнес Help» финансовую поддержку получили около 40 молодых предпринимателей. Общая сумма помощи превысила 115 миллионов тенге. Эта сумма будет расти, так как очередной этап конкурса на предоставление возвратных средств стартует в конце 2024 года, а победители будут объявлены перед Новым годом.

* Данные за девять месяцев 2023 года.





