Можно ли дарить подарки учителям на 1 сентября в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что учителям всегда будет приятно получить цветы от учеников и их родителей, если они подарены от всей души, передает Ulysmedia.kz.

Отвечая на вопрос, Бейсембаев заявил, что насчет конфет нужно подумать, а вот цветы – точно можно.

– Насчет конфет надо подумать. У каждого есть свои предпочтения к сладостям. Но, я думаю, что цветы для учителей – всегда приятно. И, в принципе, это всегда было традицией, чтобы ученики от всей души, со всей любовью и благодарностью дарили цветы. Я считаю, что правильно, - сказал министр.

На вопрос, имеет ли значение стоимость букета, министр от ответа уклонился, отметив, что, по его мнению, не стоит его разбирать, ведь «каждый должен исходить из своих намерений, настроения».

При этом, ранее первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова заявляла, что подарки школам и педагогам запрещены.