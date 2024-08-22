Всех пострадавших от паводка обеспечили жильём в районе ЗКО

Новые дома построили на деньги фонда «Қазақстан халқына». В Сырымском районе возвели 114 домов: 40 домов в посёлке Уленти, 48 в Жымпиты, 25 в Булдырты и один дом в селе Көздіқара, сообщили в акимате ЗКО.

Отметим, что один из микрорайонов в посёлке Жымпиты, где построили новые дома, получил название «Қазақстан халқына». С этим событием новоселов поздравили аким ЗКО Нариман Турегалиев и председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

— В этом году несколько регионов нашей страны пострадали от разрушительных паводков, и сегодня мы с радостью вручаем ключи от новых домов, построенных в Сырымском районе. Благодаря помощи наших меценатов и совместной работе акимата ЗКО, строителей и фонда «Қазақстан халқына», построили 114 новых домов, — отметил председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отметил, что строительство нового жилья, не только решит проблемы пострадавших от паводков, но и обеспечит значительный вклад в развитие Сырымского района.

— Глава государства поручил обеспечить граждан, пострадавших от паводка, всеми необходимыми условиями. В этой связи, мы делаем все возможное, чтобы жители ЗКО, которых коснулось стихийное бедствие, вовремя получили жилье и положенные денежные компенсации. Большую поддержку в этом оказывают меценаты и неправительственные организации, — сказал Нариман Турегалиев.

Всего, в рамках ликвидации последствий паводков, ОФ "Қазақстан халқына" выделил более 16,5 млрд тенге на строительство домов в сельской местности для 627 семей в Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.