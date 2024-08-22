Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Рустам Мулкай сообщил, что общая сумма реконструкции сетей водоснабжения в четвертом микрорайоне Аксая составляет 536 миллионов тенге. На 2024 год из национального фонда выделено более 538 миллионов тенге, 385 миллионов из которых освоены. Из местного бюджета выделен почти 61 миллион тенге. На сегодня 55% строительно-монтажных работ уже проведены. Вводить в эксплуатацию сеть планируют в четвертом квартале этого года.

– Цель реализации данного проекта – обеспечение жилого микрорайона надежной качественной питьевой водой в полном объеме, подаваемой централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, - уточнил Мирас Мулкай.

Общая сумма проекта по реконструкции сетей водоснабжения в пятом микрорайоне Аксая составляет более 476 миллионов тенге. В этом году из национального фонда выделено почти 438 миллионов тенге, чуть более 315 уже освоены. Ещё более 49 миллионов тенге выделены из местного бюджета. Строительно-монтажные работы завершены на 80%. Срок ввода в эксплуатацию - четвертый квартал 2024 года.

В десятом микрорайоне Аксая так же проводят реконструкцию сетей водоснабжения. Общая сумма проекта составляет чуть более 183 миллионов тенге. На этот год из национального фонда выделено более 183 миллионов тенге, 132 из которых освоены. Из местного бюджета выделен 21 миллион тенге. Строительно-монтажные работы завершены на 80%. Вводить в эксплуатацию так же планируют в четвертом квартале этого года.



