Корпорация Xiaomi («Xiaomi» или «Группа»; фондовый код: 1810), производитель бытовой электроники и «умных» устройств, в основе которых лежат смартфоны и «умное» оборудование, соединённые платформой Интернета вещей («IoT»), объявила неаудированные консолидированные результаты за три месяца, закончившихся 30 июня 2024 года («2024 Q2» или «Период»).

Во втором квартале 2024 года Xiaomi продолжила демонстрировать двузначный рост выручки в годовом исчислении, третий квартал подряд. Выручка достигла 88,9 млрд юаней, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скорректированная чистая прибыль составила 6,2 млрд юаней, что на 20,1 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя уверенный рост. Общая валовая маржа осталась на высоком уровне — 20,7 %. Три основных направления деятельности Xiaomi — смартфоны, IoT и товары для жизни, а также интернет-сервисы — превзошли ожидания рынка, обеспечив доходы в размере 46,5 млрд юаней, 26,8 млрд юаней и 8,3 млрд юаней соответственно. Доходы от бизнеса «умных» электромобилей и других новых инициатив составили 6,4 млрд юаней. Общие показатели Группы превысили общепринятые ожидания, ознаменовав новый этап бурного роста.

Во втором квартале объем денежных средств Xiaomi вырос до 141 млрд юаней по состоянию на 30 июня, заложив основу для устойчивого развития как основных, так и новых направлений бизнеса, поддерживая дальнейший стремительный рост компании. Постоянные инвестиции в ключевые технологии, включая искусственный интеллект, значительно укрепили развитие бизнеса, расширив возможности продуктов и повысив интеллектуальный подход в смартфонах и умных электромобилях Xiaomi, а также улучшив операционную эффективность Xiaomi Smart Factory. Ожидается, что развитие интеллектуальной экосистемы Xiaomi «Человек x Автомобиль x Дом» ещё больше усилит её бизнес и обеспечит устойчивость будущего роста.

Xiaomi лидирует среди пяти ведущих брендов смартфонов на фоне ускоренной глобальной экспансии

Во втором квартале 2024 года мировые поставки смартфонов Xiaomi достигли 42,2 млн единиц, увеличившись на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Canalys, Xiaomi уже 16 кварталов подряд сохраняет свою позицию в тройке ведущих мировых брендов смартфонов с долей рынка 14,6%. Xiaomi — самый быстрорастущий бренд смартфонов среди пятерки лидеров по объему поставок.

Бизнес Xiaomi по производству смартфонов демонстрирует уверенный рост: во втором квартале выручка составила 46,5 млрд юаней, что на 27,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Canalys, во втором квартале поставки смартфонов Группы вошли в тройку лидеров в 58 странах и регионах мира, а также в пятерку лидеров в 70 странах и регионах. Этот рост подчеркивает растущее влияние Xiaomi на международных рынках, особенно в связи с ускоренной экспансией в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. В Латинской Америке поставки смартфонов Xiaomi впервые вошли в топ-2.

Рост доходов IoT-бизнеса: поставки кондиционеров во втором квартале увеличились более чем на 40%

Во втором квартале бизнес Xiaomi по производству продуктов IoT и товаров для жизни продолжил тенденцию к росту, продемонстрировав рекордно высокий доход в размере 26,8 млрд юаней, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент «умной» бытовой техники также продолжал демонстрировать высокие показатели, а его доход увеличился на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Canalys, мировые поставки планшетов Xiaomi во втором квартале удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что сделало этот бренд самым быстрорастущим среди пяти ведущих брендов по объему поставок. Поставки носимых устройств Xiaomi заняли 3-е место в мире и 2-е место в Китае, а наушники TWS — 3-е место в мире и 1-е место в Китае.

Во втором квартале объем поставок кондиционеров Xiaomi превысил 3,3 млн единиц, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки холодильников и стиральных машин Xiaomi также продемонстрировали значительный рост, превысив 600 000 и 400 000 единиц соответственно.

Устойчивый рост бизнеса интернет-услуг: количество MAU в мире и материковом Китае выросло более чем на 10%

В течение этого периода доход от интернет-услуг продолжил стремительно расти, увеличившись на 11% и достигнув рекордных 8,3 млрд юаней. По мере углубления и расширения глобальной партнерской сети Xiaomi, доход от зарубежных интернет-услуг во втором квартале вырос на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,7 млрд юаней, увеличив свою долю в общем доходе от интернет-услуг до 32,1%.

База интернет-пользователей продолжала расширяться: количество ежемесячных активных пользователей (MAU) в мире и материковом Китае достигло рекордных значений. В июне 2024 года глобальный показатель MAU достиг 675,8 млн, увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а показатель MAU в материковом Китае вырос до 164,4 млн, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост бизнеса Smart EV опережает прогнозы: во втором квартале было поставлено более 27 000 автомобилей

С момента дебюта первого «умного» электромобиля Xiaomi серии SU7 рыночные показатели значительно превзошли ожидания. Во втором квартале доход от бизнеса «умных» электромобилей и других новых инициатив достиг 6,4 млрд юаней. Группа продолжает наращивать производство и поставки серии Xiaomi SU7. Во втором квартале объем поставок автомобилей этой серии достиг 27 307 единиц, причем ежемесячные поставки превышали 10 000 единиц два месяца подряд. Темпы увеличения производственных мощностей опережают плановые показатели, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности компании.

С июня Xiaomi EV Factory начала работать в две смены, стремясь достичь поставленной Группой цели — поставки 100 000 автомобилей к ноябрю, опережая график. Компания также планирует поставить 120 000 автомобилей серии Xiaomi SU7 к концу 2024 года. По состоянию на 30 июня 2024 года Xiaomi открыла 87 центров продаж интеллектуальных EV в материковом Китае, обеспечивая стабильный рост заказов и предоставляя пользователям полный спектр профессиональных услуг по защите автомобиля.

Благодаря достаточным денежным ресурсам, бизнес Xiaomi Smart EV может сохранять фокус на технологиях и разработке продуктов в условиях жесткой рыночной конкуренции, укрепляя своё влияние и основную конкурентоспособность. Xiaomi продолжает накапливать значительные возможности для самостоятельных исследований, добиваясь новых успехов и прорывов в ключевых технологиях, что значительно повышает конкурентоспособность продукции. В июле 2024 года группа представила прототип Xiaomi SU7 Ultra, анонсировав планы по установлению рекордного времени прохождения круга на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе в октябре. Цель — стать самым быстрым четырехдверным электромобилем на этой трассе в течение следующего десятилетия.

ИИ полностью раскрывает потенциал интеллектуальной экосистемы Xiaomi «Человек x Автомобиль x Дом», стимулируя рост рынка премиум-класса

Группа продолжает внедрять искусственный интеллект для расширения своей интеллектуальной экосистемы «Человек x Автомобиль x Дом». Во втором квартале инвестиции Xiaomi в НИОКР продолжили расти, достигнув 5,5 млрд юаней, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Технология искусственного интеллекта Xiaomi совершила инновационные прорывы в нескольких областях, особенно в секторе интеллектуальных электромобилей. Эти технологии находят широкое применение, обеспечивая надежную техническую поддержку для автопилота, автоматической парковки и голосового взаимодействия с помощником Xiaomi AI.

В сегменте смартфонов Xiaomi расширила возможности мультимодального распознавания и анализа данных с помощью своего AI-помощника, предоставив пользователям множество функций, включая анализ документов и создание видео с помощью AI. Эти инновации способствуют росту Xiaomi на рынке премиум-класса.

Согласно данным независимых исследователей, во втором квартале 2024 года на премиальные модели смартфонов Xiaomi стоимостью от 3 000 юаней пришлось 22,1% от общего объема поставок смартфонов в материковом Китае, что на 2,0 процентных пункта больше по сравнению с прошлым годом. Доли смартфонов в ценовых сегментах от 3 000 до 4 000 юаней, от 4 000 до 5 000 юаней и от 5 000 до 6 000 юаней составили 16,8%, 20,1% и 8,9% соответственно, что свидетельствует о росте по сравнению с прошлым годом.

19 июля компания Xiaomi представила в материковом Китае флагманское складное устройство нового поколения Xiaomi MIX Fold 4, а также первое компактное складное устройство Xiaomi MIX Flip. Производительность этих двух моделей значительно превзошла ожидания, что ещё больше укрепило позиции Xiaomi на рынке премиум-класса. Xiaomi MIX Flip получил широкую известность благодаря своей уникальной складной конструкции и инновационному 4,01-дюймовому внешнему дисплею с функцией автономного перевода AI.

