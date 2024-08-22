Преступление было совершено 11 апреля. В школе-колледже олимпийского резерва Актобе умер 8-классник. Бексултану было 14 лет. Подающий надежды спортсмен всего год проучился на отделении вольной борьбы. В учебное заведение он поступил вместе со своим братом-близнецом. 11 апреля около 21:30 Бексултану стало плохо, ему вызвали скорую, подросток умер, не доехав до больницы.

Управление физкультуры и спорта Актюбинской области изначально сообщало, что ребенок потерял сознание. Но уже вскоре выяснилось, что произошло это не просто так. Было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В преступлении подозревали двух воспитанников этой же школы.

По словам родных, смерть подростка была связана с дедовщиной. Вечером, когда уже объявили отбой, к братьям пришли другие ребята разобраться из-за неуборки комнат. Во время потасовки Бексултан получил несколько ударов, в том числе в грудь ногой. В результате мальчишка упал на пол, потерял сознание, а позже скончался.

22 августа по этому делу начался судебный процесс. Однако прессу попросили покинуть зал заседаний из-за того, что обвиняемые несовершеннолетние, и суд объявили закрытым.

- Даже мне пришлось удалиться. В суде как потерпевший участвует только отец. Это же резонансное дело. Что там скрывать?! Возмущает, что не наказан ни руководитель, ни учителя школы. Получается, можно отправить в школу здорового ребенка, его там убьют и никто за это не ответит? Почему суд не открытый? Все должны нести ответственность – ученики, которые там были – его били не двое, допустившие это учителя и директор. Мой ребенок погиб в стенах школы, которой я его доверила, и где его работники теперь? В суде только двое учащихся, где остальные пятеро? Из школы на процессе никого нет. Где они? Мой ребенок погиб в стенах школы, которой я его доверила, - возмущалась мама погибшего Зоя Базарбаева.

По ее словам, сын никогда не жаловался на дедовщину. Она была, но он не хотел говорить об этом. В мальчишеской среде это не принято. Что происходило в стенах известной школы, родителям после произошедшего рассказал брат-близнец погибшего, который учился вместе с ним. Родители не стали оставлять его в школе им. Есет батыра, перевели в обычную школу.

Фарида ЗАРИП