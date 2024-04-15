8-классник областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Есет батыра, 14-летний Бексултан, скончался 11 апреля вечером после потасовки с другими детьми. Он потерял сознание, ему вызвали скорую, но мальчик скончался по дороге в больницу.

Причину ухудшения здоровья ребенка в учебном заведении изначально не рассказывали.

О том, что в школе была драка, в соцсети сообщила родственница погибшего. По ее словам, Бексултана до смерти избили старшеклассники. С братом-близнецом Ерсултаном Бексултан учился в 8-м классе школе олимпийского резерва им. Есет батыра с проживанием. Вечером 11 апреля у него якобы возник конфликт с другими детьми из-за «неуборки комнат». Бексултана сначала избивали трое 9-классников, от них он получил от пяти ударов. Потом от 10-классника еще два удара в лицо и несколько ударов в грудь ногой. От сильного удара он упал на пол, и потерял сознание.

15 апреля в департаменте полиции Актюбинской области, сообщили, что по факту смерти воспитанника спортивной школы имени Есет батыра расследуют три уголовных дела по фактам хулиганства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть человека, а также в отношении педагогов и руководства спортивной школы в связи с недобросовестным отношением к обязанностям.