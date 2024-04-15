— По области ведут усиленно спасательные работы и работы по ликвидации паводка. Вдоль реки Урал укрепляют дамбы и берега. Под угрозой находится 84 населённых пункта. Ежедневно уровень в реке поднимается более чем на 10 сантиметров. Мы оповещаем население, проводим преждевременную эвакуацию. В нашу область отправили дополнительные средства из семи областей Казахстана, — пояснил Нуржан Толеуш.

— Лучше заранее эвакуироваться и не ждать большой воды. За прошедшие сути эвакуировали 9 человек, из них один ребёнок, — сказал Нуржан Толеуш.

В оперативном штабе сообщили, что жителям районов Коминтерн, Курени, Самал, станции Юных натуралистов и района областной больницы (по улице Елизарова) необходимо подготовиться к эвакуации. Жителям этих районов рекомендуется подготовить документы всех членов семьи, деньги, ценности, лекарства и необходимые вещи для эвакуации. Также следует отключить электричество и газовые приборы, закрыть окна и двери. На данный момент эвакуированных жителей принимает эвакуационный пункт в спортзале Школы высшего спортивного мастерства по адресу: улица Айтиева, 72А. Между тем, ранее официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш доложил об оперативной обстановке по ЗКО на 10:00 15 апреля.Он отметил, что с начала паводка в ЗКО эвакуировали более 13 тысяч человек. В 17-ти эвакопунктах находятся более 1800 человек.