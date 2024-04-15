Как рассказал руководитель Жылыойской районной территориальной инспекции Жанибек Сабиров, в Кульсары сотрудниками районной ветстанции проводится работа по утилизации трупов сельскохозяйственных, домашних животных и птиц, погибших в результате паводка.

- Умершие животные утилизируются путем сжигания в скотомогильниках и специально отведенных ямах. В настоящее время уничтожено 60 трупов овец и коз, восемь домашних птиц, одной собаки и одной кошки. Работы продолжаются, - отметил Жанибек Сабиров.

Между тем, ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам в паводках в Казахстане погибло более восьми тысяч животных.