По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 14 апреля около 18:10 на берегу Урала в микрорайоне Атырау было обнаружено тело неизвестного мужчины.

- В настоящее время подозревается, что это тело подростка 2008 года рождения, который утонул 13 июня 2023 года. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 13 июня прошлого года в поселке Геолог в реке Урал утонули двое подростков. Тогда выяснилось, что мальчики 16 и 15 лет утонули во время купания в необорудованном месте. Они приходились друг другу двоюродными братьями. Позже одного из мальчиков нашли, а второго найти тогда не удалось.