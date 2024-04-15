Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова провела обход пациентов в районных больницах Каратобинского и Сырымского районов. Также посетила пункт временной эвакуации, где находится 77 человек, сообщается на сайте министерства. Кроме того, глава здравоохранения посетила один из двенадцати эвакуационных пунктов в Уральске.

Из зон подтопления в области эвакуировано 13 068 человек, включая 19 человек с ограниченными возможностями и 5 472 детей. Из них 719 детей и 11 беременных находятся под медицинским наблюдением.

Альназарова поручила отправить 11 пострадавших с хроническими заболеваниями на стационарное лечение или в санаторий.

— Вопросы устранения последствий паводков, а также оказания помощи всем пострадавшим - находятся на контроле главы государства. Правительство продолжит оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим от стихийных бедствий. Объекты здравоохранения обеспечат всем кому необходимо доступ к качественной медицинской помощи и медицинским ресурсам. Это общие для всех нас испытания, которые мы сможем преодолеть, сплотившись и поддерживая друг друга, — сказала Акмарал Альназарова на встрече с жителями.

Также в ходе поездки министр посетила городской кардиоцентр, чьи пациенты из-за наводнений временно были переведены в городскую больницу, где продолжают получать лечение и наблюдение.

Во время посещения ТОО «Батыс Су Арнасы», глава Альназарова ознакомилась с технологической схемой очистки воды и работой лаборатории контроля качества питьевой воды. Отмечается, что вода на всех этапах очистки подвергается строгому контролю.