11 апреля вечером в школе-колледже олимпийского резерва упал и потерял сознание 14-летний учащийся отделения вольной борьбы по имени Бексултан. Ему вызвали скорую помощь, но до больницы мальчика не довезли, он скончался в машине скорой. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Актюбинской области.

А в полиции дополнили, что началось следствие «в рамках умышленного причинения здоровья». Какое умышленное причинение вред здоровью, если юный спортсмен упал, было непонятно.

13 апреля в появилось обращение сестры погибшего мальчика. Девушка пишет, что якобы Бексултана до смерти избили старшеклассники. Два брата-близнеца Бексултан и Ерсултан учились в 8-м классе школе олимпийского резерва им. Есет батыра с проживанием. Погибший вовсе не падал, потеряв сознание.

«11 апреля в вечернее время примерно 20:30 и 21:00 была дедовщина к моим братьям из-за неуборки комнат. Во время потасовки Бексултана сначала избивали трое 9-классников, них получил от 5 ударов. Потом от 10-классника получил 2 удара в лицо и несколько ударов было в грудь ногой. От сильного удара он упал на пол и потерял сознание. Бексултан умер от побоев, а Ерсултан получил психологическую травму на всю жизнь, на его глазах убивали его брата», - пишет автор.

Далее автор пишет, что ребенка осмотрел тренер, но не смог привести его в чувства, после этого вызвал скорую.

"Мальчику не оказали первую помощь. Где была медсестра, ночной воспитатель, тренер? – спрашивает Асия и пишет, что родные будут добиваться справедливого следствия и наказания виновных лиц.

В ДП Актюбинской области сообщили, что подозреваемый установлен и водворен в ИВС.





