Аким Уральска Миржан Сатканов обратился к горожанам, сообщив, что в ближайшие два-три дня уровень реки Урал может повыситься из-за большого объема воды, который идёт из Ириклинского водохранилища.

По словам главы города, в противопаводковых мероприятиях задействовано 350 единиц спецтехники и около 2000 человек. Также на помощь прибыли военнослужащие, сотрудники ДЧС и волонтеры из других регионов и районов нашей области.

— Самое главное – это безопасность граждан. Поэтому необходимо срочно эвакуироваться жителям дачных массивов, расположенных в пойме реки Урал, района Курени, Старицы и Коминтерн, где очень высок риск подтопления. Большой объем воды может прийти в любой момент и затопить ваши дома. Не рискуйте своей жизнью и жизнями своих близких, а срочно переезжайте к своим родным, друзьям или в эвакуационные пункты, которые работают круглосуточно, — обратился к населению Миржан Сатканов.

По словам исполняющего обязанности директора РГП «Казводхоз» Рауана Хусаинова, на вечер 14 апреля среднее наполнение водохранилищ ЗКО – 77%. Самый пик наводнения в ЗКО ожидается с 19 по 21 апреля. По сообщению российских коллег, сброс с Ириклинского водохранилища составлял 447 кубических метров в секунду.

— На гидропосту река Урал – город Оренбург отметка реки на 14 апреля падает. Если утром воды было 11.87 метров, то на 4 часа дня 14 апреля отметка составила 11.79 метра: идет спад пиковых значений реки. На гидропосту реки Урал – город Уральск отметка на 14 число составляет 7.59. На 8 часов утра показатель был 7.55 метров, — говорит Рауан Хусаинов.

По Чаганскому водохранилищу отметка 12 апреля на 5 часов дня была 29.79 метров, а на утро 13 апреля — 29.60 метра. Есть определенный подпор со стороны реки Чаган.

— Совместно в Казгидрометом сегодня (14 апреля) мы проводили замер: вниз через сооружение проходит вода расходом 14 кубов в секунду. Сверху на гидропосту реки Чаган – Чувашинское идет спад уровня, — добавил Хусаинов.

Также, он отметил, что в среднем, вода от Оренбурга до Уральска доходит за 6 дней. Поэтому, отчитывая 6 дней с 13 апреля большую воду ожидаем, примерно, с 15 по 25 апреля, а самый пик придется с 19 по 21 апреля.