Повышение Урала в ЗКО ожидается с 15 по 25 апреля - Казгидромет

По информации РГП "Казгидромет", Урал в Уральске за сутки поднялся на 13 сантиметров. В РГП "Казводхоз" считают, что вода от Оренбурга до Уральска доходит за 6 дней. Поэтому большую воду ожидают примерно с 15 по 25 апреля, а самый пик придётся с 19 по 21 апреля.

Урал в селе Кушум также поднялся, и за сутки уровень воды прибавился на 12 сантиметров. Сегодня, 15 апреля, уровень воды составляет 751 сантиметр.

В селе Тайпак река Урал за сутки поднялась на 11 сантиметров, до опасной отметки осталось 391 сантиметр. Уровень Кушумского канала сейчас составляет 820 сантиметров при опасной отметке — 800 сантиметров.

Также незначительный подъём воды на 2 сантиметра замечен на реке Рубежка в селе Рубеженское и на реке Оленты в посёлке Жымпиты. Река Большая Узень в селе Кайынды за сутки поднялась на 7 сантиметров, а река Малая Узень в селе Жалпактал — на один сантиметр.

Аким Уральска Миржан Сатканов сообщил, что в ближайшие два-три дня уровень реки Урал может повыситься из-за большого объема воды, который идёт из Ириклинского водохранилища.

По словам главы города, в противопаводковых мероприятиях задействовано 350 единиц спецтехники и около 2000 человек. Также на помощь прибыли военнослужащие, сотрудники ДЧС и волонтеры из других регионов и районов нашей области.