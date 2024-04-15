Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш отметил, что на 14 апреля уложили более 50 тысяч мешков с песком. На местах работают 5 051 человек и 687 единиц техники, задействованы 86 лодок.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ из шести регионов привлечены силы и средства, а именно из Алматы, Шымкента, Кызылорды, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областей. По указанию министра дополнительно направлена техника из Туркестанской и Атырауской областей.

— Задействованными силами проводятся берегоукрепительные работы и укладка мешкотары в Куренях. Проложен вал протяженностью 425 м и высотой от 1,5 до 4 метров. Всего заготовлено 6 000 мешков. Берегоукрепительные работы на проводятся около Станции юных натуралистов, в Коминтерне, на Чагано-Набережной, Старичке. У поселка Круглоозерное проложен вал протяженностью 100 м и высотой 1,5 м. Берегоукрепительные работы ведутся и в районе Телецентра, где уложено 4 200 мешков и проложен вал 150 м, высотой 1,9 м. Проводится охрана общественного порядка, эвакуация, проведение АСНР с/т «Венера», 1-ая, 2-ая, 3-ая дачные, Коминтерн, мкр. Самал-3, Висячий мост, поселок Желаево (Карьер). С территории базы РГП «Резерв» произведена погрузка кроватей и матрасов, которые развезли по эвакуационным пунктам, — сказал представитель ДЧС ЗКО.

Также Нуржан Толеуш рассказал об обстановке с подтоплением домов в пойменных местах рек. Так, подтоплено 1 905 дачных домов, в Уральске — 1 532.

СТ «Путеец» – 84,

«Ягодка» — 149,

«Венера» — 69,

«Үміткер» — 27,

«Ивушка» — 13,

«Кожевник» — 136,

«Газовик» — 63,

«Березка-2» — 45,

«Вымпел» — 112,

«Труд» — 25,

«Нурлы жол» — 50,

«Арматурщик» — 10,

«Вишневый сад» — 25,

«Вишенка-2» — 15,

«Вишенка-3» — 220,

«Заря» — 69,

«Звездочка» — 21,

«Здоровье» — 55,

«Любитель природы» — 85,

«Монтажник» — 45,

«Объединенное» — 38,

«Радость» — 38,

«Росток» — 2,

«Стрела» — 58,

«Учужный» — 2,

«Энергетик-1» — 16,

«Энергетик-2» — 9,

«Колос» — 35,

«Мичуринское» — 16.

В Бурлинском районе — 245

(СТ «Локомотив» – 85,

«Строитель» – 160).

В районе Байтерек — 112

(СТ «Геолог» – 6,

«Яик» – 25,

«Восток» – 25,

«Водник» – 45,

«Березка» (п.Байконыс) – 4,

«Березка» (п.Мичурин) – 2,

«Тополек» – 2,

«Зеленый» – 1,

«Октябрьск» – 1,

«Сады-2» –1). В

Теректинском районе – 16 (СТ «Нурлы жол» –16).

К тому же, на контроле находится 38 размывов дорожного полотна.

– По состоянию на 16 часов 14 апреля в Ириклинском водохранилище был произведен сброс 447 кубометров в секунду, приток 510, наполнение 99%, уровень реки Урал в Оренбурге 1 180 см. Работы по недопущению подтопления продолжаются, — подчеркнул Нуржан Толеуш.

Оксана КАТКОВА