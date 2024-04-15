Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш отметил, что на 14 апреля уложили более 50 тысяч мешков с песком. На местах работают 5 051 человек и 687 единиц техники, задействованы 86 лодок.
Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ из шести регионов привлечены силы и средства, а именно из Алматы, Шымкента, Кызылорды, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областей. По указанию министра дополнительно направлена техника из Туркестанской и Атырауской областей.
— Задействованными силами проводятся берегоукрепительные работы и укладка мешкотары в Куренях. Проложен вал протяженностью 425 м и высотой от 1,5 до 4 метров. Всего заготовлено 6 000 мешков. Берегоукрепительные работы на проводятся около Станции юных натуралистов, в Коминтерне, на Чагано-Набережной, Старичке. У поселка Круглоозерное проложен вал протяженностью 100 м и высотой 1,5 м. Берегоукрепительные работы ведутся и в районе Телецентра, где уложено 4 200 мешков и проложен вал 150 м, высотой 1,9 м. Проводится охрана общественного порядка, эвакуация, проведение АСНР с/т «Венера», 1-ая, 2-ая, 3-ая дачные, Коминтерн, мкр. Самал-3, Висячий мост, поселок Желаево (Карьер). С территории базы РГП «Резерв» произведена погрузка кроватей и матрасов, которые развезли по эвакуационным пунктам, — сказал представитель ДЧС ЗКО.
Также Нуржан Толеуш рассказал об обстановке с подтоплением домов в пойменных местах рек. Так, подтоплено 1 905 дачных домов, в Уральске — 1 532.
- СТ «Путеец» – 84,
- «Ягодка» — 149,
- «Венера» — 69,
- «Үміткер» — 27,
- «Ивушка» — 13,
- «Кожевник» — 136,
- «Газовик» — 63,
- «Березка-2» — 45,
- «Вымпел» — 112,
- «Труд» — 25,
- «Нурлы жол» — 50,
- «Арматурщик» — 10,
- «Вишневый сад» — 25,
- «Вишенка-2» — 15,
- «Вишенка-3» — 220,
- «Заря» — 69,
- «Звездочка» — 21,
- «Здоровье» — 55,
- «Любитель природы» — 85,
- «Монтажник» — 45,
- «Объединенное» — 38,
- «Радость» — 38,
- «Росток» — 2,
- «Стрела» — 58,
- «Учужный» — 2,
- «Энергетик-1» — 16,
- «Энергетик-2» — 9,
- «Колос» — 35,
- «Мичуринское» — 16.
В Бурлинском районе — 245
- (СТ «Локомотив» – 85,
- «Строитель» – 160).
В районе Байтерек — 112
- (СТ «Геолог» – 6,
- «Яик» – 25,
- «Восток» – 25,
- «Водник» – 45,
- «Березка» (п.Байконыс) – 4,
- «Березка» (п.Мичурин) – 2,
- «Тополек» – 2,
- «Зеленый» – 1,
- «Октябрьск» – 1,
- «Сады-2» –1). В
Теректинском районе – 16 (СТ «Нурлы жол» –16).
К тому же, на контроле находится 38 размывов дорожного полотна.
– По состоянию на 16 часов 14 апреля в Ириклинском водохранилище был произведен сброс 447 кубометров в секунду, приток 510, наполнение 99%, уровень реки Урал в Оренбурге 1 180 см. Работы по недопущению подтопления продолжаются, — подчеркнул Нуржан Толеуш.
Оксана КАТКОВА