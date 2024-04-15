— Он второй ребёнок в нашей семье. Сын был шустрым, весёлым и жизнерадостным мальчиком. Хорошо учился, у него было много друзей. Как говорят, был душой компании. Общался с соседскими мальчишками. Как и все подростки, дружил с одноклассниками и сверстниками. Был правильным и открытым. Занимался спортом. Если ему нужны были деньги, честно спрашивал у меня или у матери. Шёл в магазин и тратил их на сладости для своих сестрёнок. Бывало даже в долг брал шоколадки в магазине, чтобы порадовать их. Он безмерно их любил и баловал. Всегда заботился о них, — рассказал отец мальчика.

— Его повешенным нашла мама в сарае. Я не верю в то, что он сам мог наложить на себя руки. Сотрудники полиции ведут следствие. Здесь нет советов, как нужно воспитывать своих детей. Сын рос в любви и благополучии. У него всё было. После девятого класса собирался поступить в колледже, — с горечью рассказал отец.

В редакцию "МГ" поступила информация о суициде учащегося одной из школ города. Между тем, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что тело школьника нашли в хозяйственной постройке во дворе дома. Корреспондентам "МГ" удалось поговорить с отцом подростка, уже после похорон мальчика. Мужчина рассказал, что его 15-летний сын учился в девятом классе.В день трагедии отец в последний раз видел сына спящим, когда уходил на работу. Вернулся — во дворе уже были люди, скорая, полицейские.Стражи порядка отметили, что по данному факту ведётся следствие.