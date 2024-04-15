Машины подойдут как для работ по ресурсосберегающим технологиям no-till и minimal-till, так и для традиционного земледелия.

После того, как в область завезли два новых трактора модели 2400, о чём сообщил представитель коммерческого отдела ТОО «ОралАгро» Антон Александрович, техника произвела настоящий фурор и сейчас от заинтересовавшихся обновлённой машиной аграриев поступает масса вопросов и уточнений о технических характеристиках и возможности приобретения.

— Трактор Rostselmash 2400 — это обновлённая модель, созданная на базе давно зарекомендовавшей себя и проверенной годами машины Rostselmash 2375. В нём стоит новый мощный двигатель можностью 430 лошадиных сил. Увеличена производительность гидравлической системы до 260 л/мин. Стоит новый радиально-поршневой насос, который позволяет подключать к нему посевные комплексы. Также обновлёна кабина для ещё большей эргономичности и комфорта работы механизатора, — рассказал Антон Александрович.

Владелец КХ «Бирлик +» Санат Габжанов рассказал, что у него в хозяйстве есть два трактора давно зарекомендовавшей себя в работах модели Rostselmash 2375. Они ему служат уже четыре года, а недавно агробизнесмен стал владельцем ещё и обновлённых машин:

— Когда услышал, что выпустили новинку, сразу же приобрел два трактора Rostselmash 2400. Потому что знаю, что техника от этого производителя не подводит. Тракторы модели 2375 доказали свою высокую производительность, надежность и экономичность в нашем хозяйстве. В машинах все устроено так, что необходимое техническое обслуживание выполняется быстро, легко и удобно. А новый 2400, предполагаю, ещё сильнее по характеристикам, то, что нам надо, — поделился фермер.

Компания «ОралАгро», официальный дилер Rostselmash в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, предлагает крестьянским растениеводческим хозяйствам выгодные финансовые условия на приобретение Rostselmash 2400.

К слову, приобретение новых тракторов возможно также через финансовые программы АО «КазАгроФинанс» и другие микрокредитные организации.

— Новые тракторы заинтересовали крестьян. Rostselmash 2400 является идеальным соотношением качества, мощности и цены, о чем утвердительно говорят сами владельцы производительных помощников, — пояснил Антон Александрович.

Новости компаний