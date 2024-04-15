Военная кафедра создана Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1249 от 12 августа 2000 года при Западно-Казахстанском аграрно-техническом университета имени Жангир хана.

В разное время кафедрой руководили: полковник Кониров Аскар Жангирович, полковник Досмухамбетов Руслан Казбекович, полковник Мухаметкалиев Бакытжан Кутубаевич, с декабря 2023 года и по настоящее время начальником кафедры является полковник запаса Досмухамбетов Руслан Казбекович.

В год создания кафедры принято 700 студентов по специальности «Боевое применение общевойсковых подразделений, частей и соединений».

С 2012 года кафедра стала готовить специалистов для военно-морских сил Республики Казахстан, а с 2016 года вновь приступила к подготовке специалистов для Сухопутных войск.

Большой личный вклад в становление и развитие военной кафедры внесли преподаватели-ветераны и сотрудники кафедры - Кекк В.О., Нужденко П.Н., Жевтяк В.Т., Чернышов Ю.Л., Лаптев М.И., Шаблыко Н.И., Аккереев Н.И., Утепкалиев А.М., Тажгулов Г.З.

В настоящее время кафедра получила новое развитие. Открылись новые специальности, количество студентов, проходящих военную подготовку с каждым годом увеличивается, совершенствуется учебно-материальная база и на кафедре работают высококвалифицированные педагоги, имеющие практический опыт работы в войсках и в учебных заведениях.

На военной кафедре имеются: строевой плац, тактическое поле, огневой и инженерный городок, спортивный городок, электронный интерактивный тир, военная техника, оборудованные классы, военно-техническое имущество, библиотека.

Военная кафедра всфере военной подготовки студентов сотрудничает и взаимодействует с: ВТШ г. Уральск, АО «ЗКМК», Ргк «Запад», военной кафедрой КазНУ им. Аль-Фараби, НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова», войсковыми частями 5517 г. Уральск и 30238 г. Актобе.

За период с 2001 года подготовлено более 3500 лейтенантов запаса и более 1000 сержантов запаса. Из них более 80 человек прошли службу в рядах ВС РК на офицерских должностях, 60 человек продолжают воинскую службу, свыше 200 человек проходят службу на различных должностях в качестве офицеров других войск и воинских формированиях. Часть из них, продолжают службу в войсковых частях, в основном в частях РгК «Запад» и Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

На военной кафедре организуется и осуществляется военная подготовка граждан Республики Казахстан по программам офицеров запаса, на основе получаемого высшего профессионального образования в соответствии с планом набора, определяемым Министерства Обороны Республики Казахстан.

Военная подготовка проводится с целью подготовки мобилизационного резерва Республики Казахстан. Военная кафедра является структурным подразделением НАО «Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана». По вопросам военной подготовки Военная кафедра руководствуется приказами Министерства Обороны Республики Казахстан.

Военная подготовка студентов является дополнительным видом обучения и слагается из теоретического и практического курсов обучения, учебного сбора для студентов-юношей или профессиональной практики для студентов-девушек.

Всего на военную подготовку отводится 588 академических часов, из них 360 академических часов в ВУЗе и 228 академических часов на учебном сборе (профессиональной практике для студентов-девушек).

Военная подготовка по программе офицеров запаса осуществляется на безвозмездной и на возмездной основе. К обучению на возмездной основе привлекаются студенты, не прошедшие условия конкурса для обучения на безвозмездной основе и рекомендованные комиссией по отбору для обучения на возмездной основе.

Обучаясь на военной подготовке, студенты получают вторую (военную) профессию, связанную с основной, и получают возможность после окончания университета сделать карьеру в силовых структурах Республики Казахстан.

Для обучения на военных кафедрах, руководителем ВУЗа по согласованию с Министерством Обороны Республики Казахстан и в соответствии с планом набора, для обучения на возмездной основе могут привлекаться студенты других ВУЗов, независимо от форм собственности и подчиненности, имеющих лицензию Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан на ведение образовательной деятельности, но не имеющих военных кафедр.

В целях возмещения расходов, связанных с обеспечением ВУЗом деятельности военной кафедры, стоимость обучения на военной кафедре на возмездной основе по решению руководителя ВУЗа может быть повышена на 10% относительно стоимости обучения на военной кафедре по государственному образовательному заказу на безвозмездной основе.

Особо ответственная задача была поставлена перед коллективом военной кафедры Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана в связи с образованием суверенного государства – Республики Казахстан и созданием своих Вооруженных Сил.

Для качественной подготовки будущих защитников Родины осуществляется конкурсный прием студентов на военную кафедру, что позволяет значительно повысить уровень профессиональной подготовки будущих офицеров.

Многие выпускники военной кафедры сегодня являются командирами подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан и с честью выполняют возложенные на них ответственные задачи по укреплению обороноспособности государства. Многие наши выпускники занимает руководящие должности в военных структурах.

На военной кафедре всегда большое внимание уделяется качеству подготовки будущих офицеров, совершенствуется учебно-материальная база, широко внедряется электронно-вычислительная техника, используется передовые методы обучения.

В настоящее время на военной кафедре ЗКАТУ имени Жангир хана научно-педагогическую работу ведут 18 преподавателей. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники военной кафедры прилагают все усилия к дальнейшему совершенствованию воспитательной, военно-патриотической, научно-методической работ и учебно-методической деятельности, направленных на подготовку высококвалифицированных офицеров и сержантов запаса для Вооруженных сил Республики Казахстан.

Весь преподавательский состав регулярно проходит обучение на курсах педагогического мастерства, организованных при университете и курсах повышения квалификации при Национальном университете обороны.

На сегодняшний день на кафедре обучаются 444 студента по программам офицеров и сержантов запаса.

Проводимая на сегодняшний день работа по военно-патриотическому воспитанию направлена на формирование и развитие у подрастающего поколения таких качеств как ответственность, высокая духовность, нравственность, активная гражданская позиция, патриотическое сознание, справедливость, целеустремленность, сплоченность, любовь и трепетное отношение к родной Земле.

Преимущества обучения на военной кафедре

Обучающимся, окончившим полный курс военной подготовки присваивается воинское звание «лейтенант запаса» и «младший сержант запаса»;

Военная подготовка проходит одновременно с гражданским обучением, то есть студент не теряет время по выпуску на срочную службу в армии, а сразу получает военный билет;

Офицерское звание является дополнительным преимуществом при трудоустройстве после окончания университета;

Присвоенное воинское звание дает возможность трудоустроиться по военно-учетной специальности;

В случае призыва в ряды Вооруженных Сил выпускники военной кафедры обеспечиваются всеми видами довольствия по законодательству РК.

Для развития и поддержки молодежных инициатив для освоения отечественной истории военного искусства, вооружения, военной профессии, подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах и формирования у обучающихся патриотизма, верности Республике Казахстан в 2011 году на базе военной кафедры создан военно-патриотический клуб «Жауынгер».

По завершении военной подготовки наши студенты могут умело управлять подразделениями, эксплуатировать военными вооружениями и военной техникой, предвидеть боевых действии, а именно достойно защищать Родину!

По вопросам поступления на Военную подготовку по программам офицеров и сержантов запаса обращаться:

Телефон: 8-7112-50-16-57 (1-88)

Email: [email protected]

