— На реке Урал, а именно, на гидропосту в Уральске уровень воды составляет 768 сантиметров. За прошедшие сутки уровень поднялся на 13 сантиметров. По данным коллег из России, на реке Жайык на гидропосту в Оренбурге уровень воды составляет 1169 сантиметров, за сутки вода спала на 16 сантиметров. В настоящее время сброс воды с Ириклинского водохранилища составляет 447 кубических метров в секунду. По гидропосту Чувашинское река Шаган уровень воды составляет 743 сантиметра. Спад воды — 48 сантиметров за сутки, - рассказал Олжас Садыров.

Директор РГП «Казгидромет» по ЗКО Олжас Садыров рассказал об оперативной обстановке на 15 апреля по области.По его словам, на первом гидропосту в Январцево ожидается подъём воды 17-18 апреля. Сейчас вода на территории РФ в 30-километрах от границы с Казахстаном. Пик паводка придётся на 19 апреля. По расчётам вода поднимется ориентировочно до 10 метров 38 сантиметров.