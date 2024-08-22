В этом году ярмарка-выставка пройдет в Центре Абая в рамках проекта «Одно село – один продукт». Она состоится в регионе уже во второй раз. В ней примут участие 30 товаропроизводителей из города и районов, сообщает региональная служба коммуникаций.

— На ярмарке-выставке представят продукты питания, среди которых кондитерская, молочная, мясная, консервированная продукция, полуфабрикаты. Кроме того, национальная одежда, текстиль, строительные материалы, производимые местными жителями. Любой желающий сможет не только увидеть, но и приобрести по желанию понравившийся товар. Наша цель при организации данного мероприятия – это поддержать местного товаропроизводителя и заявить о его продукции на широкую публику, — рассказала руководитель отдела нефинансовой поддержки бизнеса палаты предпринимателей Атырауской области Жанаргуль Джуламанова.

По итогам ярмарки-выставки из общего числа участников отберут 10 производителей, которые пройдут во второй этап проекта. Далее среди них решением бренд-комитета выберут трех победителей регионального тура. Победителям проекта «Одно село – один продукт» предоставляется маркетинговое сопровождение, помощь в брендировании и сертификации продукта (товара) и продвижении товара на экспорт.

Напомним, что проект «Одно село – один продукт» реализуется палатой предпринимателей Атырауской области в целях нефинансовой поддержки МСБ. Его основная цель – повышение качества местной продукции, создание местных брендов, маркетинг и повышение ценности продукции на рынке. В числе участников проекта могут быть жители, действующие предприниматели, стартаперы, самозанятые, занимающиеся производством товаров из местного сырья.