В региональной службе коммуникаций Атырауской области сообщили, что цены на товары, представленные на ярмарке, на 15-50% ниже рыночных.
Ярмарка «Дорога в школу-2024» продлится до 31 августа. На ней представлен широкий выбор канцелярских принадлежностей, школьной формы, обуви, рюкзаков.
— Такую ярмарку при поддержке акимата города проводим уже второй год подряд. Основная цель — дать возможность многодетным семьям, горожанам, готовящим детей к школе, приобрести всё необходимое по доступным ценам. В акции добровольно участвуют 45 предпринимателей, — рассказала специалист административного отдела ТЦ "Дина" Асима Альменова.