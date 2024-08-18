По словам руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела по ЗКО Куанышбека Мухангалиева, в области функционирует 360 библиотек. За последние пять лет в ходе модернизации библиотеке имени Жубана Молдагалиева был присвоен статус центральной, а 43 модельным библиотекам также был присвоен соответствующий статус. В городе и районах открылось 14 коворкинг-центров.

Управление совместно с фондом «Қазақстан халқына» проводит модернизацию 25 сельских библиотек, включая их оснащение современным оборудованием. До конца года ведомство планирует завершить строительство 23 новых библиотек, а в 2025 году — ещё трёх. В то же время районные акиматы обязаны своевременно завершить текущие ремонтные работы в зданиях сельских библиотек, согласно своим обязательствам.