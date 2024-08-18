В департаменте торговли и защиты прав потребителей Западно-Казахстанской области сообщили, что они участвуют в судебном процессе в качестве третьих лиц. Дело рассматривается Уральским городским судом №2.

Из материалов дела следует, что в начале года трое уральцев приобрели офлайн-курс по заработку на разнице курсов покупки и продажи валюты. Информацию о курсе они нашли на странице в Instagram, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Последний обещал научить зарабатывать значительные суммы ежедневно. В общей сложности ученики заплатили за курс 1 170 000 тенге. Однако, в процессе обучения клиенты не получили ожидаемых знаний. По их словам, им предоставили лишь краткие видео, теоретические материалы и инструкцию по скачиванию программы. На пятый день занятий около двух часов они просто сидели. Во время занятий телефон предпринимателя непрерывно звонил, а на просьбы объяснить работу платформы преподаватель отвечала грубо. Кроме того, предприниматель не выдал сертификат об окончании курса. Указывая на эти и другие причины, ученики обратились с требованием вернуть им деньги, уплаченные за обучение. Однако преподаватель не ответил на досудебную претензию.

Рассмотрев дело, суд постановил удовлетворить иски всех трёх участников о возврате средств, уплаченных за обучение. Таким образом, предприниматель обязана вернуть не только 390 000 тенге за каждый курс, но и компенсировать расходы на услуги представителя и оплату госпошлины всем трём покупателям.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.