По данным Региональной службы коммуникаций, капитальный ремонт в Специализированной детско-юношеской спортивной школе №1 начался в прошлом году. Объект был сдан в эксплуатацию в 2008 году, и с тех пор ремонтные работы в школе не проводились.

– На сегодня согласно проекту, в здании все коммуникации полностью обновлены – по стандарту заменен пол зала, а также двери и окна, обновлены дренажная, канализационная, отопительная системы, часть крыши здания и система освещения. Кроме того, заменена плитка на лестницах и в коридоре, все стены заново покрашены. Самое главное – в соответствии с современными требованиями построено большое футбольное поле. Раньше дети играли в футбол на открытом поле. Все это сделано для удобства наших воспитанников, — рассказал директор спортивной школы Бимырза Тайжанов.

В службе коммуникаций отметили, что в спортшколе функционируют 12 секций, включая казакша курес, дзюдо, греко-римскую борьбу, борьбу на поясах, вольную борьбу, таэквондо, шахматы, тогызкумалак, тяжелую атлетику и бокс. В общей сложности здесь тренируются 1 500 воспитанников под руководством 100 специалистов.