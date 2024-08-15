Конкурс по присуждению образовательных грантов для оплаты высшего и послевузовского образования за счет средств местного бюджета проводится конкурсной комиссией при акимате области. Конкурсная комиссия уже опубликовала перечень вузов, в которых будет размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием.
Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта от акимата поступающий подает в приемную комиссию ВУЗа документы с 5 по 10 августа (бакалавр - прим. автора) и с 20 по 23 августа (резидентура - прим. автора). Списки обладателей образовательного гранта от акимата будут опубликованы на сайтах акимата, управления образования и социальных сетях. Свидетельства о присуждении образовательного гранта МИО выдаются не позднее 25 августа.
По данным управления образования, область нуждается в 93 специалистах. Столько образовательных грантов уже выделено от акимата ЗКО. Это:
- учитель математики – 10
- хореография – 2
- религия и теология – 4
- окружающая среда – 2
- коммуникации и коммуникационные технологии - 2
- электротехника и энергетика - 4
- механика и металлообработка – 3
- транспортная техника и технологии – 5
- градостроительство, строительные работы и гражданское строительство – 2
- лесное хозяйство - 2
- водные ресурсы и водопользования – 4
- медицина – 45
- санитарно-профилактические мероприятия – 2
- техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей - 1
- техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования – 2
- лётная эксплуатация гражданских самолетов (пилот) – 1
- лётная эксплуатация гражданских вертолетов (пилот) - 2.
Резидентура – форма получения послевузовского углубленного медицинского образования по клиническим специальностям. В резидентуру принимаются исключительно врачи. Всего на послевузовское образование выделено 23 гранта:
- терапия – 3
- акушерство и гинекология взрослая, детская – 3
- анестезиология и реаниматология взрослая детская – 3
- детская хирургия – 2
- кардиология взрослая, детская – 2
- общая хирургия – 2
- радиология – 2
- гематология взрослая – 1
- гастроэнтерология взрослая, детская – 2
- инфекционные болезни взрослая, детская – 2
- онкология и гематология детская – 1
Дополнительные сведения можно получить по телефону: 26-05-04.