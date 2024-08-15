Конкурс по присуждению образовательных грантов для оплаты высшего и послевузовского образования за счет средств местного бюджета проводится  конкурсной комиссией при акимате области. Конкурсная комиссия уже опубликовала перечень вузов, в которых будет размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта от акимата поступающий подает в приемную комиссию ВУЗа документы с 5 по 10 августа (бакалавр - прим. автора) и с 20 по 23 августа (резидентура - прим. автора). Списки обладателей образовательного гранта от акимата будут опубликованы на сайтах акимата, управления образования и социальных сетях. Свидетельства о присуждении образовательного гранта МИО выдаются не позднее 25 августа.

По данным управления образования, область нуждается в 93 специалистах. Столько образовательных грантов уже выделено от акимата ЗКО. Это:  

  • учитель математики – 10
  • хореография – 2
  • религия и теология – 4
  • окружающая среда – 2
  • коммуникации и коммуникационные технологии - 2
  • электротехника и энергетика - 4
  • механика и металлообработка – 3
  • транспортная техника и технологии – 5 
  • градостроительство, строительные работы и гражданское строительство – 2
  • лесное хозяйство - 2
  • водные ресурсы и водопользования – 4
  • медицина – 45
  • санитарно-профилактические мероприятия – 2
  • техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей - 1
  • техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования – 2
  • лётная эксплуатация гражданских самолетов (пилот) – 1
  • лётная эксплуатация гражданских вертолетов (пилот) - 2.

Резидентура – форма получения послевузовского углубленного медицинского образования по клиническим специальностям. В резидентуру принимаются исключительно врачи. Всего на послевузовское образование выделено 23 гранта:

  • терапия – 3
  • акушерство и  гинекология взрослая, детская – 3
  • анестезиология и реаниматология взрослая детская – 3
  • детская хирургия – 2
  • кардиология взрослая, детская – 2
  • общая хирургия – 2
  • радиология – 2
  • гематология взрослая – 1
  • гастроэнтерология взрослая, детская – 2
  • инфекционные болезни взрослая, детская – 2
  • онкология и гематология детская – 1

Дополнительные сведения можно получить по телефону: 26-05-04.