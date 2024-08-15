Конкурс по присуждению образовательных грантов для оплаты высшего и послевузовского образования за счет средств местного бюджета проводится конкурсной комиссией при акимате области. Конкурсная комиссия уже опубликовала перечень вузов, в которых будет размещен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта от акимата поступающий подает в приемную комиссию ВУЗа документы с 5 по 10 августа (бакалавр - прим. автора) и с 20 по 23 августа (резидентура - прим. автора). Списки обладателей образовательного гранта от акимата будут опубликованы на сайтах акимата, управления образования и социальных сетях. Свидетельства о присуждении образовательного гранта МИО выдаются не позднее 25 августа.

По данным управления образования, область нуждается в 93 специалистах. Столько образовательных грантов уже выделено от акимата ЗКО. Это:

учитель математики – 10

хореография – 2

религия и теология – 4

окружающая среда – 2

коммуникации и коммуникационные технологии - 2

электротехника и энергетика - 4

механика и металлообработка – 3

транспортная техника и технологии – 5

градостроительство, строительные работы и гражданское строительство – 2

лесное хозяйство - 2

водные ресурсы и водопользования – 4

медицина – 45

санитарно-профилактические мероприятия – 2

техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей - 1

техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования – 2

лётная эксплуатация гражданских самолетов (пилот) – 1

лётная эксплуатация гражданских вертолетов (пилот) - 2.

Резидентура – форма получения послевузовского углубленного медицинского образования по клиническим специальностям. В резидентуру принимаются исключительно врачи. Всего на послевузовское образование выделено 23 гранта:

терапия – 3

акушерство и гинекология взрослая, детская – 3

анестезиология и реаниматология взрослая детская – 3

детская хирургия – 2

кардиология взрослая, детская – 2

общая хирургия – 2

радиология – 2

гематология взрослая – 1

гастроэнтерология взрослая, детская – 2

инфекционные болезни взрослая, детская – 2

онкология и гематология детская – 1

Дополнительные сведения можно получить по телефону: 26-05-04.