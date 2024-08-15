Когда появятся новые 10-тысячные банкноты и как распознать подделку

Как сообщает Нацбанк, новые банкноты номиналом 10 000 тенге появятся в обращении ориентировочно в сентябре, поскольку требуется время для их доставки в регионы и настройки соответствующего оборудования. Купюра была выпущена в июне и выполнена в "Сакском стиле". В Нацбанке также объяснили, как можно отличить оригинальную банкноту от подделки.

На банкноте применен особый вид печати, создающий рельефный эффект — золотое интаглио. Герб Казахстана выполнен с использованием высокорельефной печати золотистой металлической краской.

На лицевой стороне банкноты по краям расположены выпуклые высокорельефные элементы, которые легко ощутимы на ощупь. Эти метки предназначены для людей с ослабленным зрением.

Кроме того, на банкноте присутствует ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность купюры в виде пунктирных линий, которые при просмотре на просвет видны как единая сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации с переходом цветов от синего к фиолетовому.

На лицевой стороне банкноты также размещен защитный элемент — патч с объемным изображением стилизованного барса. При повороте купюры возникает эффект смены изображения: вершина горы и цифровое обозначение номинала сменяются орнаментом, а также проявляется динамический эффект расхождения лучей в стороны.





Цветопеременное окно. В проходящем свете в окне силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Голова барса с грифонами в пасти". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

