По данным РГП "Казгидромет", 16 августа днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. Температура воздуха +28 градусов, ночью +17.

Днем на юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, днем +29 градусов, ночью +19.

16 августа на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем +25 градусов, ночью +13.

Днем на западе, севере, в центре Мангыстауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, днем +32 градуса, ночью +18.



