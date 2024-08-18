Какие стоматологические услуги больше всего подорожали в Казахстане

По данным аналитиков портала finprom.kz, в первом квартале текущего года объём услуг в области стоматологии в РК составил 40 миллиардов тенге, на 31,1% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Основная часть услуг оказывалась за счёт населения: 32,8 миллиарда тенге. Услуги за счёт средств предприятий выросли вдвое, до 3,8 миллиарда тенге, за счёт бюджета — напротив, сократились до 3,5 миллиарда тенге.

В региональном разрезе больше всего услуг оказали в Астане. В пятёрку лидирующих по этому показателю регионов попали также Алматы, Атырауская, Восточно-Казахстанская и Актюбинская области.

Меньше всего услуг в области стоматологии оказали в Улытауской, Туркестанской и Жетысуской областях.

Что касается цен, по итогам июня текущего года стоматологические услуги подорожали на 13,8% за год. В том числе удаление зуба под местным обезболиванием выросло в цене на 18%, лечение кариеса — на 16,1%, снятие зубных отложений — на 10,7%, протезирование зубов — на 9,3%.

В разрезе регионов наибольший рост цен в секторе ощутили жители столицы. Заметно цены выросли также в Карагандинской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской и Атырауской областях. Наименьший годовой рост отмечен в Алматы. А вот в Западно-Казахстанской области цены остались на уровне прошлого года.

Тем временем наш минздрав намерен временно запретить снимать пенсионные накопления для оплаты услуг стоматологов, сообщает Хабар24. В частности, хотят запретить использовать средства на дорогостоящее протезирование и имплантацию зубов.

В 2023 году казахстанские семьи потратили на стоматологические услуги в среднем 25,3 тысяч тенге.

Тем временем общий объём расходов на услуги здравоохранения в 2023 году составлял 100,8 тысяч тенге в среднем на одно домохозяйство. Таким образом, на стоматологические услуги пришлось 25,1% всех расходов казахстанских семей на здравоохранение.



