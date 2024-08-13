Как сообщается в Telegram-канале суда Атырауской области, в 2020 году два человека учредили два жилищно-строительных кооператива (ЖСК) «Жибек Жолы Атырау» и «Акмаржан-Атырау».

Позже они привлекли порядка двух миллиардов тенге с 220 дольщиков, заключив с ними договоры участия в строительстве жилищного комплекса. Срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию в договорах указан октябрь и декабрь 2021 года. Но завершить стройку в указанные сроки ответчикам не удалось.

— Из материалов уголовного дела стало известно, что учредители продавали несколько раз одни и те же квартиры разным людям. В 2023 году учредителей ЖСК за мошеннические действия и причинение имущественного ущерба приговорили в шести годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

220 дольщиков направили в Атырауский горсуд иск к двум ЖСК и их учредителям о расторжении с ними договоров и передаче взысканных денег от объектов незавершенной стройки в созданный ими ЖСК-3.

В иске они указали, что ответчики нарушили условия договоров, получив оплату, не завершили строительство домов и не передали им квартиры. Горсуд требования 220 истцов посчитал обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

К слову, решение суда в законную силу не вступило.