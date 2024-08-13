12 августа редакция "МГ" рассказала про уральских дачников, которые остались без крыши над головой. Жильцы садовых товариществ, чье жилье пострадало во время паводка, не знали причину отказа в предоставлении жилья и почему им не выделяют деньги на ремонт.

В городском акимате подготовили ответы по возникшей ситуации. Так, по данным ведомства, в соответствии с установленными правилами, комиссия по возмещению ущерба вправе отказывать в предоставлении жилья в следующих случаях:

если пострадавшее от паводка жилье не является единственным для владельца,

если имущество было отчуждено в период чрезвычайной ситуации,

если на дачном участке расположены незавершенные строения,

если дачный домик предназначен только для сезонного проживания и не оборудован для круглогодичного проживания.

В акимате сообщили, что в случае Анны Степновой был отказ в предоставлении жилья, поскольку отчуждение имущества произошло в период ЧС, что является основанием для отказа в соответствии с установленными правилами.

— Ляззат Шунгуловой было отказано, так как ее дачный домик не был затоплен и не пострадал от паводка, что также соответствует критериям для отказа. По остальным случаям, упомянутым в статье, необходимо отметить, что в базах данных не удалось найти информацию о некоторых из указанных лиц. Поэтому мы настоятельно просим всех, кто еще не обратился, лично посетить акимат города для уточнения информации и решения возникших вопросов. Руководство акимата ежедневно проводит прием граждан, которые получили отказ, и тщательно рассматривает все возникающие проблемы. Мы призываем вас продолжать взаимодействие с комиссией и акиматом для поиска возможных решений ваших вопросов, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что при возникновении дополнительных вопросов или необходимости в помощи просят обращаться в городской акимат.