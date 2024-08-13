1000 гектаров сухой травы и сено в рулонах сгорело в ЗКО

По данным департамента ЧС ЗКО, в Казталовском районе, Талдыкудукском сельском округе и в зимовке Пишат на открытой территории произошло загорание сухой травы и скошенного сена в рулонах.

— Угрозы населенным пунктам нет. Площадь пожара устанавливается. На месте руководителем тушения пожара является заместитель начальника ДЧС Жанболат Жаншин. В ликвидации задействованы 114 человек и 24 единиц техники ДЧС, НГПС и ДПФ Казталовского, Акжаикского, Таскалинского районов, — сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Позже в министерстве ЧС РК сообщили, что пожар полностью потушен, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 1000 гектар.

