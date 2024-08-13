По данным департамента ЧС ЗКО, в Казталовском районе, Талдыкудукском сельском округе и в зимовке Пишат на открытой территории произошло загорание сухой травы и скошенного сена в рулонах. 

— Угрозы населенным пунктам нет.  Площадь пожара устанавливается. На месте руководителем тушения пожара является заместитель начальника ДЧС Жанболат Жаншин. В ликвидации задействованы 114 человек и 24 единиц техники ДЧС, НГПС и ДПФ Казталовского, Акжаикского,  Таскалинского районов, — сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Позже в министерстве ЧС РК сообщили, что пожар полностью потушен, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 1000 гектар. 

