Гроза и ветер: прогноз погоды на 14 августа для жителей западного Казахстана

По данным РГП "Казгидромет", 14 августа на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный днем на юге порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем составляет +24 градуса, ночью +17.

На западе, севере Мангыстауской области ожидаются гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере области порывы до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. Днем +32 градуса, ночью +23.

14 августа днем на юге, востоке Атырауской области ожидаются временами гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. Днем синоптики прогнозируют +30 градусов, ночью +22.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Температура воздуха днем +24 градуса, ночью +18.