13 августа в областном маслихате состоялась внеочередная сессия маслихата. Одной из обсуждаемых тем стало уточнение бюджета ЗКО. Так, по словам руководителя управления финансов ЗКО Нурлана Есенгалиева, общая сумма к распределению составила 13,6 миллиарда тенге. С учетом изменений областной бюджет составил 515,4 миллиарда тенге.

На социальную сферу направлено 3,3 миллиарда тенге, в том числе:

на здравоохранение – 1,7 миллиарда тенге;

образование – 713 миллиона тенге;

культуру, спорт и информационное пространство – 832,9 миллиона тенге.

Основная часть расходов направлена на следующие мероприятия:

текущие расходы и укрепление материально-технической базы организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта – 1,2 миллиарда тенге,

приобретение здания модульной конструкции для морга Казталовской районной больницы – 18,5 миллиона. тенге;

изготовление и размещение информационных материалов в областных периодических изданиях (газетах) и республиканских интернет-ресурсах – 305 миллионов тенге;

завершение строительства благоустройства территории 2-х малокомплектных школ в с. Жалын района Бәйтерек и с. Абай Теректинского района – 232,1 миллиона тенге;

продолжение строительства 20-ти объектов здравоохранения (в том числе 10 фельдшерских пунктов Сырымского, Акжаикского, Теректинского, Жангалинского, Бурлинского района и района Байтерек, 4 врачебных амбулаторий района Байтерек, Акжайыкского, Жангалинского районов, 6 медицинских пунктов Акжайыкского, Бурлинского районов и района Байтерек) – 1 миллиард тенге;

завершение строительства районной поликлиники Теректинского района – 543,3 миллиона тенге.

На ветеринарию и охрану окружающей среды планируется направить 127,7 миллиона тенге, в том числе:

содержание вновь созданного КГУ "Батысирригация" – 36,9 миллиона тенге;

приобретение газовых инсинераторов шести районам (Акжайфкский, Бокейординский, Казталовский, Каратобинский, Сырымский, Жангалинский районы) – 88,8 миллиона тенге.

На жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить 2,6 миллиарда тенге, в том числе основная часть направлена на:

приобретение водоочистительного оборудования для водоснабжения сел Талдыапан, Сарыкудык, Кайшакудук и Кособа Казталовского района – 38,8 миллиона тенге;

приобретение жилья для социально-уязвимых слоев населения – 1,8 миллиарда тенге;

продолжение реконструкции объекта теплоснабжения Уральска – 138,5 миллиона. тенге;

завершение строительства ремонтно-производственной базы в поселке Зачаганск – 101 миллион тенге;

завершение строительства трехэтажных многоквартирных жилых домов сел Подстепное, Теректі и Акжаик Теректинского района – 559,2 миллиона тенге.

На финансирование транспортной инфраструктуры планируется направить 2,5 миллиарда тенге, в том числе:

субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям – 36 миллионов тенге;

продолжение и завершение капитального, среднего ремонта автодорог Жангалинского, Жанибекского Теректинского, Бокейординского, Казталовского, Акжаикского районов и района Байтерек – 2,5 миллиарда тенге.

Кроме того, предусматриваются средства на пополнение резерва области в сумме 1,7 миллиарда тенге для финансирования расходов, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.