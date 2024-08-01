Пожар произошел 31 июля в 17:27 в пятиэтажном доме по улице Владимирской города Атырау. На пульт оператора 101 поступила информация о том, что из балкона квартиры идет дым. По данным пресс-службы регионального ДЧС, в момент пожара внутри находились люди.

– Пожарные установили и спасли шесть детей, надев им газодымозащитный аппарат. Кроме того, во время пожара самоэвакуировались 35 человек, из них 21 детей. Пожар локализован в 18.18 и полностью ликвидирован в 18.20, - сообщили в ДЧС Атырауской области.

Общая площадь пожара составила 21 квадратный метр. Причины возгорания выясняют специалисты.