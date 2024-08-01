В Оренбургской области растет уровень воды в реке Урал, а все из-за большого количества осадков в соседней стране. В некоторых районах даже произошли переливы на дорогах, а жители опасаются повторения весеннего паводка, который затопил сотни домов. К слову, буквально за сутки уровень воды в Урале в Оренбурге повысился на 13 см.

Между тем, увеличился и сброс воды с Ириклинского водохранилища, который итак был выше многолетних показателей. К примеру, в июне сброс воды через гидроузел в Урал составлял 90 м3/с, тогда как в прошлом году в это же время показатель не превышал 15 м3/с. На 31 июля сброс воды в Урал увеличили с 243 до 294 кубометров в секунду.



Впрочем, в РГП "Казводхоз" говорят, что уровень Урала в ЗКО составляет 230 см, поэтому увеличение сброса воды Ириклинского водохранилища опасности не представляет.











