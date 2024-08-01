По данным департамента полиции Актюбинской области, инцидент произошёл 31 июля примерно в 21:00 в Актобе. Пятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома на улице Есет батыра.

Ребёнка госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы.

Департамент полиции напоминает:

  • не оставляйте детей дома одних;
  • не допускайте, чтобы ребенок выходил на балкон один;
  • убирайте мебель от окон на большое расстояние, чтобы ребёнок не мог залезть на окно или балкон;
  • не учите маленького ребенка открывать окно;
  • установите блокираторы и замки на окна.