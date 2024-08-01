По данным департамента полиции Актюбинской области, инцидент произошёл 31 июля примерно в 21:00 в Актобе. Пятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома на улице Есет батыра.
Ребёнка госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы.
Департамент полиции напоминает:
- не оставляйте детей дома одних;
- не допускайте, чтобы ребенок выходил на балкон один;
- убирайте мебель от окон на большое расстояние, чтобы ребёнок не мог залезть на окно или балкон;
- не учите маленького ребенка открывать окно;
- установите блокираторы и замки на окна.