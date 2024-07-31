По данным РГП "Казгидромет", 1 августа ночью на востоке, днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +20.

1 августа ночью на западе, севере, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на западе, днем на западе, востоке области порывы ветра до 15-18 м/с. Днем на юге, юго-востоке области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы до 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 35 градусов. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 августа ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем ожидается жара до 37 градусов, ночью +26.



