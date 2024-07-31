С 1 по 3 августа 2024 года государственные онкоцентры Казахстана приглашают всех желающих на Дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с раком легкого, который ежегодно отмечается 1 августа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

В этот день все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака легкого и повышение осведомленности населения о важности регулярных проверок.

Рак легкого является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно выявляется около 3500 новых случаев. Основной причиной этого заболевания является курение, что составляет примерно 90% всех случаев. Важно отметить, что раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение.

Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить НДКТ легких. Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление.

Обращаться за консультацией рекомендуется при наличии следующих симптомов:

Быстрая утомляемость, которой раньше не было

Дискомфорт в грудной клетке

Плохая переносимость физических нагрузок

Постоянный сухой кашель

Боли в грудной клетке

Одышка

В некоторых случаях кровохарканье.

Прием будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе иметь удостоверение личности. Дополнительную информацию можно получить по указанным телефонам.