Преступление произошло в конце июня в Актобе. Тогда в городе угнали ВАЗ-2114. Полицейские установили и доставили в отдел полиции двоих подозреваемых.

Оказалось, что подозреваемые поздно ночью шли домой и чтобы доехать до дома угнали не закрытую на замок автомашину, замкнув провода. По дороге машина сломалась и они так и не доехали до пункта назначения. Мужчины оставили машину на обочине.

– В настоящее время по факту угона транспортного средства проводится досудебное расследование. Автомашина возвращена владельцу, - сообщили в региональном департаменте полиции.

Теперь мужчинам грозит от двух до восьми лет.