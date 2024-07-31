Более тысячи квартир и домов на вторичном рынке купили пострадавшим от паводка в ЗКО

На сайте primeminister.kz сообщается, что 34 068 семьям выплатили единовременную компенсацию в размере 100 МРП. Всего на эти цели направили свыше 12,5 млрд тенге.

После завершения оценки осуществляются дополнительные выплаты для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. На сегодня 21 800 семей получили соответствующие компенсации на общую сумму 9,9 млрд тенге.

— Во всех областях полностью завершили обследование и оценку жилых домов и дачных строений. Пострадавшим от паводков казахстанцам выдали 4 790 построенных и выкупленных домов и квартир. Так, построили и сдали в эксплуатацию 323 новых дома. В Северо-Казахстанской области ключи от жилья получили 235 семей, Костанайской – 57, Актюбинской – 26 и в Павлодарской области – 5. Всего в пострадавших от паводков регионах до осени планируют достроить и сдать жителям 2 568 домов, работы ведут в усиленном темпе. 4 467 домов и квартир приобрели на вторичном рынке и выдали семьям взамен разрушенного жилья. 315 единиц жилья предоставили жителям Костанайской, 219 – Акмолинской, 1372 – Атырауской, 447 – Актюбинской, 1102 – Северо-Казахстанской, 1004 - Западно-Казахстанской, 6 – Карагандинской и 2 – Павлодарской областей, — сообщается на сайте правительства.

По итогам решений комиссий компенсации на ремонт и восстановление жилья получили 8 717 семей на общую сумму 48,2 млрд тенге.

Кроме того, ущерб возмещают пострадавшему бизнесу. Региональные комиссии рассмотрели и одобрили 374 заявки субъектов МСБ на общую сумму 5,8 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.