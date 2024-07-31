По информации Верховного суда, супруги, прожив в браке 8 лет, развелись. При разводе суд первой инстанции оставил двух дочерей 5 и 9 лет с отцом. При этом женщину обязали выплачивать алименты на содержание детей – 1/3 заработка и иного дохода ежемесячно до их совершеннолетия.

Не согласившись с таким решением, мать решила обжаловать решение. Апелляционная коллегия оставила девочек с матерью, а отца обязала выплачивать алименты. Отец девочек оспорил это решение в кассации. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, изучив дело, указала на следующее:

Суд первой инстанции, определяя место жительства детей с отцом, отметил самоустранение матери от родительских обязанностей. Другими словами женщина не участвовала в воспитании и материальном содержании детей, не заботилась об их здоровье. Всем этим занимался отец.

– Вместе с тем, апелляция, определила место жительства детей с матерью, обосновав это отсутствием документов, подтверждающих ее вину в уклонении от родительских обязанностей, а также приняв во внимание возраст, пол детей и их потребность в материнской заботе. Верховный суд не разделил позицию апелляции, подчеркнув, что Конвенция ООН о правах ребенка от 1989 года обязывает во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению их интересов, - говорится в сообщении Верховного суда.

Так, высшая судебная инстанция пришла к выводу, что проживание детей с матерью противоречит их интересам. Конфликты в семье возникали из-за того, что женщина злоупотребляла спиртными напитками и не ухаживала за своими детьми. Об этом свидетельствовали показания очевидцев.

В суде первой инстанции достоверно установлено, что девочки с рождения проживают у отца, для них это привычная обстановка. Даже после того, как решение суда вступило в законную силу, мать не забрала дочерей к себе. Девочки по сей день жили с отцом. При этом, мать их не навещала, не посещала общешкольные мероприятия и родительские собрания, не интересовалась жизнью девочек. Отец, напротив, создал все надлежащие условия для здорового развития. Характер сложившихся взаимоотношений с девочками свидетельствует об их привязанности к отцу.

Верховный суд отменил судебный акт апелляции и оставил девочек с отцом.