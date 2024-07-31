Заместитель руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Ерсаин Жумабаев говорит, что не сокращается количество преступлений, которые совершают бухгалтеры и юристы государственных учреждений. Очередной факт мошенничества произошел в Теректинском районе. Там юрист государственного учреждения подозревалась в мошенничестве.

По версии следствия, злоумышленница совершила преступление против имущества в крупном размере. Она злоупотребляя доверием сослуживцев предоставила недостоверные данные о своих вознаграждениях, командировках и надбавках, не подтвержденные распоряжением руководства. На счет ее в банке были перечислены 10 миллионов бюджетных тенге.

Теректинский районный суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил её наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Кроме этого, ей пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

