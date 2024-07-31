Как рассказал руководитель Жылыойского районного карьерного центра Акылбек Едигеев, порядка сотни безработных Жылыойского района обучают по девяти различным специальностям с перспективой трудоустройства в ТОО «CIS Kashagan».

— На сегодня завершился первый поток обучения. 40 человек получили свои сертификаты. Обучение проходят жители Жылыойского района, зарегистрированные в районном центре занятости как безработные. Обучение продолжится до конца августа, – сказал Едигеев.

Он отметил, что педагоги высшего колледжа APEC PetroTechnic обучают по таким направлениям, как аргоновая сварка, изолировщик, ручная гидравлическая затяжка фланцевых соединений, неразрушающийся контроль сварных соединений, основы бухгалтерии для ИП и ТОО на упрощенной системе, эффективный SMM и практические навыки, базовый курс «Искусство макияжа».
















