Руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов сообщил, что микрокредиты под 2,5% молодым людям начнут выдавать с августа через филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» Атырауской области.

— Для поддержки бизнеса микрокредиты предоставят молодым людям сроком до пяти лет, для проектов в сфере животноводства – до семи лет. Максимальная сумма кредитования – 5 миллионов тенге. Залог является обязательным и включает в себя движимое или недвижимое имущество, то есть землю, квартиру, жилой дом, здание, оборудование, транспортное средство, спецтехнику, средства на банковских счетах второго уровня, — пояснил спикер.

По словам Мамбетова, получить микрокредит могут граждане в возрасте 21-35 лет и индивидуальные предприниматели, срок регистрации которых в качестве ИП не превышает пяти лет. В этом году 142 молодым предпринимателям на открытие бизнеса планируется выдать микрокредиты на сумму 710 миллионов тенге.

— Кандидаты на получение микрокредита подают соответствующие документы уполномоченному представителю – Агрокредитной корпорации. Полученные документы тщательно проверяют, и предлагаемый бизнес-проект оценивается на соответствие требованиям, после чего документы направляют в областную конкурсную комиссию. Микрокредиты выдают в случае положительной оценки по итогам защиты бизнес-проектов, — сообщил он.

Руководитель управления подчеркнул, что заёмщики не могут использовать деньги в личных целях.



