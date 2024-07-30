Заместитель руководителя управления образования по ЗКО Луара Батыргалиева рассказала, что цель акции «Дорога в школу» - это оказание материальной поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, во время подготовки к началу учебного года и предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам.

Акция пройдет с 1 августа по 30 сентября. По словам Батыргалиевой, во втором квартале этого года 10 370 детей охвачены видами помощи из фонда всеобуча.

– Это - дети из семей, имеющих право на получение АСП, дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающим в семьях, дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций и иные категории обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования. Коллегиальным органом управления организации образования является попечительский совет, - сообщила Луара Батыргалиева.

В этом году из фонда всеобуча на приобретение канцтоваров, школьной формы, спортивной одежды, обуви предусмотрено 450 миллионов тенге.

На сегодняшний день 1001 учащийся получил по 43 407 тенге в виде денежной помощи. Средства перечислили на счета родителей. В управлении образования ЗКО просят бизнесменом, предпринимателей и меценатов принять активное участие в акции и проявить заботу о подрастающем поколении.

По всем вопросам вы можете обращаться в управление образования ЗКО по телефону 8 (7112) 26-04-65.

К слову в этом году, в области закончили школу 6 411 учеников, из них 233 претендента на знак “Алтын белгі” и 328 претендентов на аттестат с отличием.







