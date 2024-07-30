Жанайдар Казтуганов — активный член казахстанской ассоциации флебологов, обладатель международного сертификата сосудистого хирурга. Ранее врач занимался кардиохирургией и по сей день проводит различные операции. Он обучался у разработчика методики ClaCS — терапии, специалиста из Бразилии Казуо Мияке. Профессиональный опыт Казтуганова включает сотни успешных операций для пациентов из различных стран.

Флебологическая клиника "Ангиомед", где работает врач, является номером один в стране: она оснащена оборудованием международного уровня. Несколько видов лазерных аппаратов позволяют проводить не только операции, но и разные процедуры при любой форме и сложности варикозной болезни.

— Мы лечим все патологии, связанные с сосудами. Беремся за самые тяжелые случаи, подбирая к каждому индивидуальное лечение. Мы доводим пациента до результата, каждая процедура проходит с фотодокументацией. Я провожу восстанавливающие операции, не удаляя вены и без единого прокола. Все делается двумя лазерами: сначала устраняется причина изнутри, а потом наводится эстетическая красота. В общем, процедура длится от 10 до 30 минут. Процедуру пациенты переносят по-разному в зависимости от болевого порога. Но мы всегда стараемся минимизировать боль с помощью специального аппарата для охлаждения кожи. Есть и те, кто приходит на процедуры за красотой тела. Чаще всего такие процедуры делают женщины после родов, — рассказал Жанайдар Казтуганов.

Стоит отметить, согласно статистике, венозное расширение вен встречается у 30% взрослого населения, при этом женщины более подвержены этому заболеванию. Но бывают случаи, когда на лечение в клинику привозили детей. Благодаря тому, что процедуры происходят в оснащенных новейшим оборудованием операционных, все лечение проходит комфортно. Необходимости ехать за рубеж нет.

— Появление отеков, венозных сеточек и выступающих вен на ногах является одним из ранних симптомов расширения вен. Это состояние может развиться не только вследствие неправильного питания, но и из-за генетических предрасположенностей. Боли в ногах также служат сигналом к консультации с флебологом, – сказал доктор.

К Жанайдару Казтуганову обращаются люди со всего мира. Для удобства врач проводит онлайн-консультации. К каждому пациенту здесь подходят индивидуально.

@kaztuganov.flebolog

@angiomed.uralsk

8 708 435 0235

8 707 331 0177

Рабочий телефон: 31-01-77

Аманжолова 96

Лицензия 01578DL выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО от 31.0.2018г.